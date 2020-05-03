ناشطون قطعوا طريق حلبا: لن نتراجع حتى تحقيق كل مطالبنا

قطع ناشطون من الحراك الشعبي في خيمة اعتصام حلبا، طريق عام حلبا، مقابل "فرنسبنك"، بالعوائق الحديدية والبلاستيكية.
وشدد الناشطون على انهم "قطعوا الطريق احتجاجا على الإنهيار الإقتصادي والاجتماعي، واعتراضا على "القمع الدموي"، مطالبين "بالافراج عن جميع المعتقلين، ومع إصرار الحكومة الحالية على رمي البلاد في حضن صندوق النقد الدولي، ورهن مصير ومستقبل فقراء الوطن بيد الرأسمالية المتوحشة والمحاور الإقليمية والدولية، نعلن أننا لن نتراجع عن نهج ثورتنا الوطنية حتى تحقيق جميع مطالبنا".
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