ناشطون قطعوا طريق حلبا: لن نتراجع حتى تحقيق كل مطالبنا

قطع ناشطون من ​الحراك الشعبي​ في خيمة ​اعتصام​ حلبا، طريق عام حلبا، مقابل "فرنسبنك"، بالعوائق الحديدية والبلاستيكية.

وشدد الناشطون على انهم "قطعوا الطريق احتجاجا على ​الإنهيار الإقتصادي​ والاجتماعي، واعتراضا على "القمع الدموي"، مطالبين "بالافراج عن جميع المعتقلين، ومع إصرار ​الحكومة​ الحالية على رمي البلاد في حضن ​صندوق النقد الدولي​، ورهن مصير ومستقبل فقراء الوطن بيد الرأسمالية المتوحشة والمحاور الإقليمية والدولية، نعلن أننا لن نتراجع عن نهج ثورتنا الوطنية حتى ​تحقيق​ جميع مطالبنا".