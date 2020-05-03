الجيش يخلي سبيل الموقوفين بأحداث الشغب على المصارف بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الجيش ال​لبنان​ي اخلى سبيل الموقوفين في صيدا على خلفية احداث الشغب التي رافقت الاحتجاج الشعبي منذ ايام وتخللها القاء قنابل مالوتوف والحجارة والمفرقعات على ​مصرف لبنان​ فرع صيدا، وعدد من ​المصارف​ في المدينة، وقد توجهوا الى منزل النائب ​اسامة سعد​ لشكره على جهوده في اخلاء سبيله.

وكان ​الجيش اللبناني​ قد اوقف سبعة اشخاص وعاد واخلى سبيل اثنين منهم.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المصارف في لبنان تعرضت لإعتداءات بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة و​المفرقعات النارية​ من قبل محتجين.