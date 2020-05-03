افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الجيش اللبناني اخلى سبيل الموقوفين في صيدا على خلفية احداث الشغب التي رافقت الاحتجاج الشعبي منذ ايام وتخللها القاء قنابل مالوتوف والحجارة والمفرقعات على مصرف لبنان فرع صيدا، وعدد من المصارف في المدينة، وقد توجهوا الى منزل النائب اسامة سعد لشكره على جهوده في اخلاء سبيله.
وكان الجيش اللبناني قد اوقف سبعة اشخاص وعاد واخلى سبيل اثنين منهم.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المصارف في لبنان تعرضت لإعتداءات بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة والمفرقعات النارية من قبل محتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يخلي سبيل الموقوفين بأحداث الشغب على المصارف بصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.