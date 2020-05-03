توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون طقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيًا واستقرار ​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانًا، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة شمال البلاد ليلاً.

أما طقس الإثنين فيتوقع أن يكون ​الطقس​ قليل الغيوم الى غائم جزئيًا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود على الجبال والداخل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانًا.

على أن يكون طقس الثلاثاء غائما جزئيًا يتحول تدريجيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بدءًا من الظهر والتي تشتد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.