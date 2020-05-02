البرتغال “ترفع” الحجر و”تلعب” ورقة الغرامات لتطبيق التدابير الوقائية

أعلنت البرتغال عن انتهاء حالة الحجر الناتجة عن التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وفق ما كشفته وسائل إعلام محلية وإسبانية.

وكشف أنطونيو كوستا، الوزير الأول البرتغالي، أن تجاوز حالة الحجر لا يعني منح حريات أكبر من أجل الحركة والتنقل، مبرزا في السياق ذاته أن الحكومة تطالب المواطنين بتوخي الحذر والاحتياط، مع ضرورة استعمال الكمامات في وسائل النقل والمحلات التجارية والمدارس.

وحددت الحكومة البرتغالية قيمة الغرامات المالية في حالة عدم استعمال الكمامات بين 120 و350 أورو، علما أن البرتغال شهدت وفاة 1000 شخص وإصابة أزيد من 25 ألف شخص بفيروس “كورونا”.