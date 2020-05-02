أغلق فرع محل لبيع الآلات المنزلية يحمل علامة تجارية معروفة، اليوم السبت، بتطوان، أبوابه في وجه زبنائه بعد تسجيل أول إصابة في صفوف أحد مستخدميه، ليكون الفرع الثاني لهذه العلامة التجارية، الذي يتم إغلاقه في أقل من أسبوع، بعد تسجيل حالة إصابة مماثلة في فرع له بطنجة.
ووفق ما أوردته مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ فإن المحل التجاري، الذي تمتلكه شركة معروفة، تتواجد فروعها في عدد من المدن المغربية، يقع بطريق الرباط، المجاور لأحد الأسواق الممتازة الشهيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تعقيم المحل بالكامل، وإخضاع عامليه إلى تحاليل مخبرية، للتأكد من إصابتهم أو عدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق فرعها في طنجة..مجموعة شهيرة لبيع الآلات المنزلية تغلق فرعها في تطوان بعد إصابة مستخدم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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