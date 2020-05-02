بعد إغلاق فرعها في طنجة..مجموعة شهيرة لبيع الآلات المنزلية تغلق فرعها في تطوان بعد إصابة مستخدم بكورونا

أغلق فرع محل لبيع الآلات المنزلية يحمل علامة تجارية معروفة، اليوم السبت، بتطوان، أبوابه في وجه زبنائه بعد تسجيل أول إصابة في صفوف أحد مستخدميه، ليكون الفرع الثاني لهذه العلامة التجارية، الذي يتم إغلاقه في أقل من أسبوع، بعد تسجيل حالة إصابة مماثلة في فرع له بطنجة.

ووفق ما أوردته مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ فإن المحل التجاري، الذي تمتلكه شركة معروفة، تتواجد فروعها في عدد من المدن المغربية، يقع بطريق الرباط، المجاور لأحد الأسواق الممتازة الشهيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تعقيم المحل بالكامل، وإخضاع عامليه إلى تحاليل مخبرية، للتأكد من إصابتهم أو عدمها.