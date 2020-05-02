جهة الجنوب خالية من كورونا.. شفاء آخر مصاب بالفيروس بالداخلة واد الذهب

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بالداخلة – وادي الذهب، اليوم السبت، عن تماثل حالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجهة، للشفاء بشكل تام.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن الشخص الثاني الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا قد غادر المستشفى العسكري الرابع بالداخلة، بعدما أثبتت النتائج المخبرية والسريرية خلو جسمه من الفيروس بشكل نهائي.

وذكر البلاغ بأن حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد بالداخلة كانت قد غادرت المؤسسة الصحية ذاتها في 18 أبريل المنصرم، بعد تلقيها للعلاجات اللازمة وفقا للمعايير الصحية المعمول بها.

وبهذا، يرجع عداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الصفر في جهة الداخلة – وادي الذهب، بعد تعافي جميع المصابين بالفيروس.