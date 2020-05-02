التراويح.. أكثر صلاة أثارت الجدل والخلاف حولها منذ فجر الإسلام وإلى الآن

صلاة التراويح هي أكثر صلاة أثارت الجدل والخلاف حولها، منذ فجر الإسلام وإلى الآن. فإذا كان الرسول (ص) قد صلاها ثلاثة أيام ثم انقطع عنها في اليوم الرابع، وعندما اجتمع عليه الصحابة يسألونه عن السبب، قال: “خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها”، حيث لم يصلها الناس، بعد ذلك جماعة، في عهده وفي عهد الخليفة أبي بكر، إلى أن تولى عمر بن الخطاب الخلافة فأحياها، حيث أخرج البخاري في صحيحه، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قوله: “خرجت مع عمر بن الخطاب ليلةً في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرَّهط، فقال عمر: “إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله”.

وبالرغم من أن كتب السنة تقول إن علي بن أبي طالب سار، بعد عثمان بن عفان، على سير عمر بن الخطاب، وحافظ على “بدعة” صلاة التراويح جماعة، حيث روى عن عرفجة الثقفي قوله “كان علي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء، فكنت أنا إمام النساء”، فإن أئمة الشيعة المتقدمين قالوا إن نوافل شهر رمضان يجب تقام فرادى، وروى أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي، وهو أحد كبار المتكلمين والمحدثين والمفسرين والفقهاء الشيعة، (روى) عن أبي عبد اللّه، قال: “سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، فقال: “لما قدم علي بن أبي طالب الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس: “لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة”.

مع اشتداد الفتنة واتساع الهوة بين الشيعة والسنة، أصبح الشيعة في بعض المناطق التي حكموا فيها وفرضوا مذاهبهم عليها، يعاقبون من يصلي التراويح. حيث وصل الأمر ببعض حكام الدولة الفاطمية أنهم أعدموا مصلي التراويح. وقد نقل المؤرخ ابن سعيد الأنطاكي بأنه في سنة 370 هجرية ‏منع الخليفة الفاطمي العزيز بالله، صلاة التراويح بمصر فـ”عظُم ذلك على كافة ‏أهل السُّنة من المسلمين”، وعندما جاء الحاكم بأمر الله، سمح بإقامتها مؤقتا ثم منعها عشر سنوات حتى كانت عقوبة من يصليها الإعدام؛ فقد قال المقريزي ‏إنه في سنة 399هـجرية أمر الحاكم بـ “قتل رجاء بن أبي الحسين من أجل أنه صلى صلاة التراويح ‏في شهر رمضان”، وفي المسجد الأقصى بالقدس ضُرب الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي حتى أوشك على الهلاك لأنه اعترض على “أمر السلطان الفاطمي بقطع صلاة التراويح”.

الآن، في زمن كورونا، وفرض التباعد والحجر، وإغلاق المساجد في أغلب الدول الإسلامية، عاد الجدل بقوة حول هذه الصلاة، وهل يمكن آداؤها بالبيت خلف إمام غائب، بالاستعانة بالتلفاز والمذياع وغيرهما من تقنيات التكنلوجيا الحديثة، أم لا يجوز.

وقد كان المغرب وفقهاؤه وباحثوه من أبرز الدول احتضانا لهذا الجدل وإثارة له.