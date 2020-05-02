دماء المتعافين من كورونا تعرض للبيع في شبكة الويب المظلم.. و”علاج” مزعوم ب16500 دولار

تحولت الأزمة الصحية التي طرحتها جائحة كورونا إلى فرصة للبعض لجني أرباح طائلة، بالإتجار بما يزعمون أنها “لقاحات سلبية” ضد كورونا، وفق ما كشفه باحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية.

وتوصل الباحثون، المنتمون للجامعة الوطنية الأسترالية، إلى أن مواقع في “الأنترنيت المظلم” تعرض دماء للمتعافين من مرضى كوفيد 19، والتي تقدم كعلاج للمرض القاتل، وفق ما جاء في تقرير لقناة ABC، الأسترالية.

وأكد رود برودهرست كبير الباحثين، في حديثه للقناة، أن عينات الدم تباع لمن يحتمل إصابتهم بالفيروس، باعتبار هذا الدم “لقاحا سلبيا”، وأنه يحمل مضادات الأجسام التي قد تنقذ حياته في مواجهة الوباء.

ووجد الباحثون العلاج إلى جانب منتجات أخرى يزعم أنها تعالج المصابين بكورونا، وبينها علاجات خاصة بالملاريا وغيرها من الأمراض. وقال التقرير إن علاجا واحدا من بين هذه العلاجات قدم بسعر يقارب 16 ألف و500 دولار أمريكي.

ويؤكد الباحثون أن المواقع التي تنشط في هذا المجال تستخدم طرق عدة لتشفير لإخفاء هويات المشترين والبائعين عن الشرطة.