خرج الآلاف من المواطنين في مختلف المدن الإسبانية، اليوم السبت، للتنزه وممارسة الرياضة بعد مرور 48 ساعة من رفع إجراءات الحجر الصحي في البلاد.
واستطاع المواطنون الاستمتاع بالأجواء الربيعية، ورؤية العالم، بعد حوالي ستة أسابيع من الحجر الصحي، الذي فرضته حكومة البلاد للحد من انتشار الفيروس التاجي بين الساكنة، والتنقل بين أرصفة وشوارع المدن بحرية.
وامتلأت منتزهات مختلف المدن الإسبانية بمواطنين، حيث اختار عدد منهم المشي لمسافات قصيرة، أو ممارسة رياضة الجري، ناهيك عن تنقل مجموعة من الشبان والشابات على متن دراجاتهم، فيما اختار بعضهم ممارسة رياضة الجمباز على رمال الشواطئ، أو السباحة، وذلك لتخفيف الضغط الذي تسبب في حرمان ملايين الإسبان من مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن اليوم السبت، أنّ وضع القناع سيصبح “إلزاميًا” في وسائل النقل العام بدءاً من الاثنين.
وأكد سانشيز أن الحكومة ستوزّع ستة ملايين قناع في أرجاء البلاد كافة وستعطي سبعة ملايين قناع إلى البلديات والمحافظات لتوزعها من جانبها.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد من الشوارع الإسبانية بعد 48 ساعة على رفع الحجر…رياضة وتنزه وفرح بالحياة-صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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