مكناس تحولت من بؤرة للفيروس إلى نموذج في تدبير الجائحة

بعدما كانت بؤرة للوباء تسببت فيها رحلة سياحية قادمة من مصر، تحولت مدينة مكناس إلى نموذج في تدبير جائحة كورونا، إذ إنها استطاعت أن تُسجل انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وحسب الأرقام التي أعلنت عليها وزارة الصحة، اليوم السبت، حول الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا في المغرب، فإن هناك 18 حالة، فقط، في مدينة مكناس تخضع للعلاج من فيروس كورونا، في الوقت الراهن.

أيضا، وحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة، اليوم السبت، فإن مدينة لم تُسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، في حين تم تسجيل 11 حالة كلها في مدينة فاس.

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واستطاعت جهة فاس- مكناس أن تُسجل 19 حالة شفاء جديدة من فيروس كوفيد 19، خلال ال 24 ساعة الماضية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المتعافين في الجهة 237 شخصا بينما استقر عدد الوفيات في 25، وفق الحصيلة التي أعلنتها المديرية الجهوية عند حدود الرابعة بعد زوال اليوم السبت.

وكانت مدينة مكناس، قد تسببت في ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في جهة فاس- مكناس، بعدما عرفت تسجيل أول بؤرة وبائية لـ6 أفراد قادمين من رحلة سياحية من مصر، بدورهم تسببوا في نقل العدوى إلى 44 شخصا، حسب الأرقام المعلن عنها من طرف وزارة الصحة.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة 160 شخصا بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4729 حالة.