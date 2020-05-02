سوريا تمدد حظر التنقل حتى إشعار آخر لمواجهة كورونا

السبت 2 مايو 2020

أعلنت سوريا، مساء السبت، تمديد حظر التنقل بين المحافظات حتى إشعار آخر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفقا للعين.



وقالت وكالة الأنباء السورية إنه تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا، أصدر اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية، تعميماً بتمديد حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة واحدة بالفيروس.

وقالت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 44 إصابة.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27 حالة، بعد شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

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وقبل أكثر من شهر، فرضت الحكومة حظراً للتجوال على مستوى البلاد اعتباراً من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، كما فرضت حظر التجوال يومى الجمعة والسبت اعتباراً من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة صباحاً.

وتحت ضغوط لتخفيف التداعيات الاقتصادية، سمحت السلطات قبل أكثر من أسبوع بعودة بعض المهن والشركات للعمل.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدت الإجراءات الصارمة إلى تكالب الناس على الشراء، حيث يسمح للأشخاص بالتسوق خلال النهار قبل حظر التجول، ما يؤدي إلى نقص المواد وارتفاع الأسعار فيما تتعرض العملة المحلية لضغوط متجددة مقابل الدولار.

وبات العديد من العاملين بأجر يومي دون دخل، الأمر الذي أدى لتفاقم الفقر بين سكان البلاد.

وتضمنت إجراءات دمشق تقييد التحركات بين المحافظات ووقف التجنيد العسكري واستدعاء قوات الاحتياط للقضاء على الوباء في صفوف الجيش.