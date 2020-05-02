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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد علي صالح الناخبي والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
نعى مجلس القضاء الأعلى باليمن، اليوم السبت، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن القاضي محمد علي صالح الناخبي الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى إثر مرض عضال الم به .
واكد بيان النعي الصادر عن المجلس أن القاضي محمد علي صالح كان من رجالات النيابة والقضاء والعدالة المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص وبذلوا الغالي والنفيس ليسترجع القضاء سيادته واستقلاله وهيبته ولتبقى السلطة القضائية شامخة وكان احد الكوادر الذين لبوا نداء الوطن منذ نعومة أظافره،
أوضح البيان أن السلطة القضائية فقدت برحيله قاضيًا من خيرة الرجال، قاضيًا وطنيا مخلصا وشهما، نَذَر عمره كاملا لخدمة العدالة، وحمل معه دوما هُموم الوطن فلم يستكن يوما ولم يضعف أمام الهزات، وظل مثالا خالصا، للصبر والصمود والإصرار والعزم، صافيا طاهرا في الوطنية والإباء والذود عن الحق والعدالة؛
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته، والهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون
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