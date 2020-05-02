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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت حتى الآن 2216 باليمن والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت حتى الآن 2216.
وقال التحالف العربي في بيان له: إن مليشيات الحوثي ارتكبت 92 خرقا لوقف إطلاق النار في اليمن، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمال الخروقات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية منذ وقف إطلاق النار2216 خرقا.
وأكد التحالف في وقت سابق التزامه بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحق الرد حال خرق مليشيات الحوثي القرار.
وقال التحالف في بيان، الجمعة، إن مليشيات الحوثي في مستمرة في خرق قرار وقف إطلاق النار منذ إعلانه، ويشمل ذلك استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة وصواريخ باليستية.
وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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