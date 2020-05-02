اليمن..اجتماع في مأرب يناقش الأوضاع الأمنية وجاهزية الواحدات وإمكانياتها

السبت 2 مايو 2020

ناقش إجتماع موقع عقد اليوم في محافظة مأرب برئاسة وكيل وزراة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، الاوضاع الامنية وخطة عمل الاجهزة الامنية بالمحافظة.



وناقش الاجتماع، تقارير مفصلة عن الجاهزية الامنية لكل وحدة وامكانياتها واحتياجاتها من اجل تفعيل دورها، كما استمع الى تقارير مدراء عموم الادارة العامة للشرطة في المحافظات والتي تضمنت الاعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية والانجازات الامنية في اطار تثبيت الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة واحباط العديد من عمليات التهريب للأسلحة ومادة الحشيش المخدر الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية عبر المحافظات المحررة.

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واكد اللواء بن عبود ،حرص الوزارة على بذل جهودها الحثيثة للارتقاء باوضاع منتسبيها بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم الوطنية بكل مسئولية وامانة والتفاني في خدمة الوطن والمواطن واداء رسالتهم المقدسة في حفظ الامن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة وارواح وممتلكات المواطنين.

ونقل اللواء بن عبود الشريف للجميع ،تهاني وتبريكات فخامة الرئيس المشير الركن عبدبه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن ، بمناسبة شهر رمضان لقيادات الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية