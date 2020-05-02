النائب العام اليمني يوجه بالتحقيق في رفض المستشفيات بعدن إستقبال بعض الحالات المرضية

السبت 2 مايو 2020

وجه النائب العام اليمني القاضي الدكتور، علي الأعوش، بالتحقيق فيما أثير بشأن إمتناع المستشفيات في عدن من إستقبال بعض الحالات المرضية .



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد وجه النائب العام، وكيل النيابة العامة في عدن في التحقيق بشأن إمتناع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وبعض الأطباء عن إستقبال بعض الحالات المرضية وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى الحراجة أوضاعهم الصحية وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمام المرضى .

Advertisements

وشدد النائب العام في توجيهاته بتحديد المسؤولية على أي وقائع جنائية من قبل مرتكبيها وفقاً لما يتقرر لدى النيابة والتصرف وفق القانون .

وتوفي العديد من المرضى عقب رفض عدد من المستشفيات إستقبالهم لشكوكها بإن تكون تلك الحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد