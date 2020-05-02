شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسجيل ثلاث حالات إصابة موكدة بكورونا في عدن وتعز والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، ان الحالات تم تسجيل إثنتان منها في العاصمة المؤقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز .. مشيرة إلى الثالثة هي لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم أمس. Advertisements وأضافت اللجنة أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم. وبتسجيل هذه الحالات الثلاث، إرتفع عدد الحالات المؤكدة في المناطق المحررة عشر حالات .

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