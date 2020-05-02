الانتخابات الأميركية: ترامب يؤكد التعامل مع الدين الوطني إذا أعيد انتخابه

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في التعامل مع مسألة الدين الوطني الآخذ في التضخم إذا أعيد انتخابه في نوفمبر، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن كيفية فعل ذلك. وعندما سئل عما إذا كان لديه خطة لخفض الديون، قال ترامب للإذاعي المحافظ دان بونجينو “لدي.. لدي. يزعجني ذلك أيضا، لكننا سنتخلص منه.” وقال إن الولايات المتحدة تقترض أموالا بآجال طويلة بفائدة صفرية. وقال “نحن نستثمر.. نستبدل الدين بدين طويل الأجل حقا و(بفائدة) صفر، إنه شيء جميل.” من جهته، نفى جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية، أنه اعتدى جنسيا على مساعدة سابقة بمجلس الشيوخ عام 1993، في أول تصريحات علنية له حول الموضوع بعد أن واجه ضغوطا شديدة للرد على الاتهام. وقال بايدن في مقابلة على قناة (إم.إس.إن.بي.سي) عندما سئل عن الاتهام الذي سبق وأن نفته حملته الانتخابية “لا.. هذا غير صحيح. أقول بشكل قاطع إن هذا لم يحدث قط في أي وقت من الأوقات”.