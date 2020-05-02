الحكومة اللبنانية مصممة على تنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادية

بيروت ـ وكالات: قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الحكومة مصممة على تنفيذ خطة الانقاذ التي وضعتها لمعالجة الوضع الاقتصادي، المواطنون اللبنانيون بلغوا ذروة الانفجار الذي ستطال شظاياه جميع القوى السياسية في لبنان إن حصل. وقال عون في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية عن خطة الانقاذ الحكومية: “طبعا الخطة استغرقت وقتاً، وهو أمر طبيعي لأننا نتحدث عن تراكمات عمرها 30 سنة أودت بالاقتصاد اللبناني والمالية العام إلى الهاوية”. ودعا الرئيس اللبناني الجميع إلى التضامن والوحدة للخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى بعض القوى السياسية التي لا يهمها إنقاذ الوضع بل تسجيل نقاط سياسية لصالحها. وكانت الحكومة اللبنانية أقرّت الخميس الماضي، خطة اقتصادية تتضمن بشكل خاص إجراءات لإعادة هيكلة القطاعين المالي والاقتصادي، والسماح بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج لجدولة الديون المستحقة بعد قرار تعليق دفع سندات. وكانت بنوك لبنان انتقدت خطة إنقاذ اقتصادي ستشكل أساس محادثات مع صندوق النقد الدولي، واصفة إياها بأنها “تقوض الثقة” في لبنان. ورحب بعض الاقتصاديين والدبلوماسيين بالخطة باعتبارها خطوة أولى مهمة نحو التعافي، لكن كثيرين يتشككون في إمكانية تنفيذ المقترحات الطموحة لخفض إنفاق القطاع العام وإصلاح القطاع المصرفي بعد سنوات من التباطؤ في التنفيذ.

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