مقتل شخص واصابة اربعة بنزاع عشائري في الناصرية

افاد مصدر امني، السبت، بأن شخصا قتل واصيب اربعة اخرون بنزاع عشائري في الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع مساء اليوم، في قضاء الجبايش بالناصرية، ما ادى الى مقتل شخص واصابة اربعة اخرين".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
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