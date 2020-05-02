ارتفاع حصيلة هجوم زاغنية الى 11 قتيلا وجريحا

افاد مصدر امني، السبت، بأن حصيلة هجوم زاغنية في ديالى ارتفعت الى 11 قتيلا وجريحا.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصلية هجوم عناصر من داعش على نقطة امنية بقرية زاغنية في ناحية العبارة شمال شرقي ديالى اعقبها اطلاق نار من قناص، ادت الى مقتل مدني واربعة عناصر امن واصابة 6 اخرين بجروح".

واضافت ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب والجثث الى الطب العدلي".