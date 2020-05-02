السفير الإماراتي في عمان: العلاقات بين أبو ظبي ومسقط أزلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عمان، إن العلاقات المشتركة بين أبوظبي ومسقط لا تقتصر فقط على الحدود المشتركة، ولكن العلاقات بين الدولتين أزلية.

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ووصف سفير دولة الإمارات العلاقات بين البلدين بأنها " تاريخية " تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك،

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وأكد أن السلطنة تزخر بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المهم وتنوعها المناخي وطبيعتها المتميزة، مشيدًا بما يتمتع به الشعب العُماني من أخلاق عالية وسجايا نبيلة وحُسن تعامل كان له مردود إيجابي على تطور الجانب السياحي في السلطنة.