الجيش الليبي يأسر ١٥ إرهابيا من مليشيات مصراتة

أعلن الجيش الليبي، السبت، القبض على ١٥ إرهابيا من المليشيات أثناء الاشتباكات بالمنطقة الغربية الليبية.

وقال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش أسرت في عملية عسكرية نوعية عدد 15 عنصرا من قادة مليشيات مصراتة أحدهم كان مسؤولا عن عمليات تعذيب وقتل وتنكيل بأهالي مدينة تاورغاء ويدعى "سالم الجاهل".

وتابع أن من بين الأسرى أيضا القيادي الميليشياوي علي الواكشي وهو مسؤول أيضا عن كثير من عمليات الخطف والقتل وهو أيضا من سكان منطقة "القوشي" .

كما كان - بحسب المصدر- مساعد مقرب جدا من القيادي المعروف "شريخان" والذي قتل في عملية للجيش الليبي في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وأن المعتقلين موجدين حاليا بأحد السجون التابعة للجيش الليبي وتم حصر الجرائم التي ارتكبوها وتسليمها إلى جهات الاختصاص.

وأكد المصدر أنه بناء على اعترافات الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال عمليات القوات المسلحة سيتم الإعلان قريبا عن أماكن دفن جثث عدد من المفقودين من مدينة تاورغاء.







وعلى صعيد آخر قال المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن القوات تمكن من القضاء على ما يقارب 3000 مرتزق دخلوا ليبيا منذ أبريل/ نيسان 2019.

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و أضاف الخرطوش في تصريح خاص لـ "العين الاخبارية" أن عدد الجرحى والقتلى من المليشيات والمرتزقة تجاوزت خلال شهري أبريل/ نسيان ومارس/ آذار 370.



و أكد الخرطوش، أن الجيش الليبي تمكن من العثور على 18 جثة متحللة للمرازقة السوريين في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



واختتم الخرطوش الجيش الليبي تصدى للمليشيات في محور مشروع الهضبة و خلال الايام القادمة ستكون اغلب اجزاءأبوسليم تحت سيطرتنا.



وكان النظام التركي زعم في يناير/ كانون الثاني الماضي أنّ تركيا أرسلت 35 جنديا فقط إلى ليبيا دعما للميليشيات الإرهابية، وزعم أنّ جنوده لن يشاركوا في المعارك.



كما أعلن الجيش الليبي عن مقتل 4 جنود أتراك في قصف مدفعي للجيش الليبي عن سفينة تنقل أسلحة لمليشيات طرابلس نتج عنها مقتل الجنرال خليل سوسيال عضو هيئة أركان الجيش التركي وقائد القوات التركية في ليبيا.



و في 28 فبراير/ شياط الماضي، أن اللواء المبروك الغزوي قائد عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي عن مقتل 10 جنود أتراك في قصف مدفعي نفده الجيش الليبي.



و في منتصف مارس/ آذار أعلن الجيش الليبي عن مقتل 16 جندي تركي في قصف لسلاح الجو الليبي استهذف غرفة عمليات في مطار الكلية الجوية مصراتة.



وتشير تقارير إلى أنّ أردوغان أرسل مؤخرا ما يُقارب الـ7000 من المرتزقة السوريين من إدلب نحو ليبيا للقتال مع المليشيات الإهابية.

