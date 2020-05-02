مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في هجومين بمحافظة ديالى

الخليج 365الأحد 2020/5/3 12:24 ص بتوقيت أبوظبي
قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن شرطياً وجندياً قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجومين منفصلين في محافظة ديالى.
وأضاف المصدر، في حديث لـ السومرية نيوز"، أن عبوة ناسفة انفجرت، مساء السبت، لدى مرور مركبة عسكرية في أطراف ناحية العظيم شمالي ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.
فيما قتل شرطي بنيران قناص لداعش في قرية زاغنية بناحية العبارة شمال شرقي ديالى، وفق المصدر الأمني.
يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش، حيث شهدت محافظة صلاح الدين بوسط العراق، الجمعة، سلسلة هجمات نفذها تنظيم داعش الإرهابي في مناطق تكريت وسامراء وبلد، أسفرت عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل.
وبلغت الحصيلة النهائية للهجمات التي شهدتها المحافظة الواقعة شمال بغداد 19 قتيلاً في ناحية "دجلة" 20 كم جنوبي تكريت، بالإضافة إلى 7 قتلى من الشرطة الاتحادية في منطقتي تل الذهب جنوب شرقي قضاء بلد، ومطيبيجة 30 كم شرقي سامراء، وسقوط نحو 13 جريحاً في الهجمات التي استمرت المناوشات فيها حتى الصباح.
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