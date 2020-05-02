حاكم نيويورك يحذر مجددا من تخفيف قيود كورونا

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، السبت، إنه يعارض مطالب "سابقة لأوانها" بإعادة فتح الولاية خشية فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأشار كومو إلى أنه يعلم بأن الناس يعانون في غياب الوظائف، لكنه شدد على ضرورة فهم فيروس كورونا بشكل أكبر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومع تحرك حكام نصف الولايات الأمريكية تقريباً لإعادة فتح النشاط الاقتصادي بشكل جزئي، قال كومو إنه بحاجة إلى معلومات أكثر عن تأثير الجائحة على نيويورك، أشد الولايات تضرراً بالوباء، قبل أن يخفف القيود.

وأضاف "عندما تكون في موقف لا تعتاده فإن هذا لا يعني أن تتقدم بشكل أعمى".

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وتقود جورجيا وتكساس إعادة فتح الأنشطة التجارية التي أغلقت بسبب الجائحة وتبدآن إعادة الفتح جزئياً.

ويتعرض حاكما الولايتين وولايات أخرى عديدة، كان أثر فيروس كورونا فيها أقل، لضغوط للسماح للناس بالعودة إلى أعمالهم، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات الحكومة، التي نشرت هذا الأسبوع، أن 30 مليون أمريكي طلبوا إعانات بطالة منذ 21 مارس/آذار الماضي.

وأشار كومو إلى أن 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تدخل المستشفيات في ولاية نيويورك يومياً.

وأضاف أن المسؤولين لم يحددوا بعد من أين تأتي الإصابات، وهو ما اعتبره سبباً كافياً للإبقاء على العزل العام.

وأظهر إحصاء رويترز أنه حتى السبت زاد عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 1.1 مليون حالة من بينها 65 ألف حالة وفاة.