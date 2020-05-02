برلمان سويسرا يطالب بعزل النائب العام بسبب رئيس الفيفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألمح نواب بالبرلمان السويسري إلى أن النائب العام مايكل لاوبر لم يعد يمتلك الكفاءة اللازمة لتولي المنصب بعد اعتبار أنه أساء التعامل مع تحقيقات فساد تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وذكر الحزب الاجتماعي الديمقراطي، في بيان له، أنه سيدعم أي تحرك لتنحية أكبر مسؤول بالادعاء العام بالبلاد إذا لم يتقدم باستقالته.

وفي مارس/آذار الماضي، توصلت هيئة الرقابة في سويسرا إلى أن لاوبر انتهك واجبات وظيفته وكذب على محققين داخليين فيما يتعلق بثلاثة لقاءات غير رسمية جمعته بجياني إنفانتينو رئيس الفيفا.

وقال روجيه نوردمان رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي في بيان "لاوبر عليه أن يتقبل العواقب ويستقيل".

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وأوضح التحالف البرلماني، الذي يضم الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب وحزب الشعب الإنجيلي والحزب الديمقراطي المحافظ، في بيان مشترك، إنهم يدعمون مساعي الحزب الديمقراطي المحافظ لإقالة لاوبر.

ومن المقرر أن تنظر لجنة برلمانية قضائية هذا الملف يوم 13 مايو/أيار الجاري، في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة أنباء "كيستون – إس دي أيه" السويسرية أنه يحق للاوبر الخضوع لجلسة استماع قبل أن تقرر اللجنة ما إذا كانت ستمضي في إجراءات العزل الوظيفي.

ورفض لاوبر كل الاتهامات الموجهة ضده كما رفع دعوى قضائية ضد قرار تقليص نسبة من راتبه.