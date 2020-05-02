الرئيس الأمريكي: سعيد لرؤية الزعيم الكوري الشمالي بصحة جيدة المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه سعيد لرؤية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بصحة جيدة، بعد أول ظهور له منذ اختفائه قبل أكثر من 20 يوما.

وظهر الجمعة، كيم ظهر اليوم للمرة الأولى منذ 20 يومًا في حدث علني وفق وكالة أنباء كوريا الشمالية.

وأكدت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية أيضا أن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ الحادي عشر من أبريل نيسان.

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ولم يظهر كيم على الملأ منذ 11 أبريل/نيسان، عندما كان يرأس اجتماعا لحزب العمال الحاكم، كما أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية.

ووسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد أن كيم أعرب عن "تقديره" للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة "سامجيون" الحدودية الشمالية.

وأصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا ، يقول إن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء.

والأسبوع الماضي، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، أن واشنطن "تدرس معلومات" تفيد بأن كيم "في خطر شديد بعد عملية جراحية"، دون أن تشير إلى ما إذا كانت "المعلومات" المذكورة تستند إلى مقال صحيفة "إن كي دايلي" التي يديرها منشقون كوريون شماليون.