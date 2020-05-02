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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الدفاع الروسية" تعلن ارتفاع إصابات كورونا بالجيش إلى 1177 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الجيش إلى 1177 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان: "تم خلال إجراء فحوص طبية واسعة في القوات المسلحة الروسية في الفترة من شهر مارس إلى 2 مايو، كشف نتائج إيجابية لدى 1177 عسكرياً".
وكانت الوزارة أعلنت، الجمعة، أن الفحوص حددت إصابة 209 أشخاص من المدرسين والتلاميذ في 4 مدارس عسكرية، و1174 في المعاهد والجامعات، إضافة إلى 313 حالة بين الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة القوات المسلحة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2795.
وأفادت الوزارة بأن 150 شخصاً بينهم 137 عسكرياً تعافوا من المرض خلال الفترة المذكورة.
وسجلت في روسيا حتى مساء الجمعة 114431 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 1169 حالة وفاة.
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