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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العراقي يستعد للتصويت على حكومة الكاظمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
الخليج 365- متابعات
أعلن مجلس النواب العراقي اليوم السبت، عن أنه أصدر توجيهات إلى نوابه بالحضور للعاصمة بغداد، الإثنين المقبل، استعدادا لجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وجاء في بيان صادر عن المجلس: "استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الإثنين المقبل".
وأضاف البيان: "تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم الإثنين المقبل".
ويأتي ذلك بعد انتهاء مصطفى الكاظمي، من إعداد فريقه الوزاري وإرسال التشكيلة الحكومية إلى البرلمان للاطلاع عليها، بينما اتسمت الردود بنوع من القبول، دون وجود كتل سياسية معارضة بقوة.
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