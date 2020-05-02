بيل غيتس: اختبارات كورونا في الولايات المتحدة لا تكشف حقيقة ما يجري هناك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

قال مؤسس شركة مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا، بيل غيتس، إن النظام الصحي الأمريكي لا يكشف حقيقة ما يجري هناك فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال بيل غيتس، في مقابلة مع برنامج "CNN Town Hall"، يوم أمس الجمعة، إن آلية إجراء الاختبارات في الولايات المتحدة لا تحظى بأولوية كافية، لافتا أن من يخضعون للاختبارات يكون عليهم الانتظار 3 أيام حتى يحصلون على نتائج الاختبارات، وهو يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابها.

وأضاف: "إن هناك دول في قارة آسيا تعطي الاختبارات أولولية، لافتا أن لديهم نظام لإجراء الاختبارات وتتبع حالات الإصابة بشكل أفضل عن الولايات المتحدة، كما أن النظام الصحي في أمريكا فشل في تحديد أولويات يمكنها إعطاء صورة حول حقيقة ما يجري.

وتوقع بيل غيتس أن يكون هناك حالات وفاة لفيروس كورونا في فصلي الصيف والخريف.