السعودية... شرطة القصيم تتحرك ضد مروج الشائعات المتعلقة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

تمكنت شرطة القصيم من القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار كورونا، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول، فإتم تم إيقاف المتهم.

وأكدت الوكالة أن نتائج المتابعة الأمنية في مدينة القصيم تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب الإخباري المروج للشائعات، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 240 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.