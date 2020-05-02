755 شركة حج وعمرة تستفيد من الدعم المخصص لمواجهة تداعيات "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

قالت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن هناك 560 شركة ومؤسسة في قطاع العمرة مستفيدة من الدعم الذى خصصته المملكة العربية السعودية لشركات الحج والعمرة بسبب تداعيات "كورونا"، وأوضحت أن قيمة الدعم تبدأ من 2.5 مليون إلى 15 مليون ريال، حسب تصنيف كل شركة ومؤسسة ستستفيد منه. وفق عكاظ.

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ويشمل الدعم أيضا 195 شركة ومؤسسة في قطاع الحج مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، مشيرة إلى أن هذا الدعم جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

ولفتت اللجنة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة لكافة الشركات والمؤسسات لمواجهة هذه الخسائر التي ترتبت على إيقاف العمرة ضمن الإجراءات الاحترازية الكبيرة التي قامت بها المملكة للحد من تفشي فايروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيمكن الشركات والمؤسسات للقيام بتنفيذ التزاماتها المالية كافة خلال فترة توقف النشاط.

وأشادت بدور مجلس الغرف السعودية في توضيح هذه الخسائر وإيصالها للجهات المعنية للتخفيف من العبء عن قطاع الحج والعمرة من خلال الاستفادة من مبادرات منشآت وبرنامج كفالة‬ وصندوق التنمية الوطنية التي‬⁩ ستنعكس إيجاباً على مساعدة القطاع للقيام بأعماله تجاه الحج والعمرة وتنفيذ برامج وخطط الحج والعمرة خلال الفترة القادمة.