الجيش الأمريكي يدعو طالبان على العودة للمسار السياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا الجيش الأمريكي في أفغانستان، السبت، حركة طالبان إلى "العودة إلى المسار السياسيّ" في وقت تصاعد العنف الذي يهدد مسار السلام المأمول في أفغانستان.



وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، العقيد سوني ليجيت، في رسالة من صفحتين، إن على "كلّ الأطراف" ضبط النفس لتجنب المزيد من سفك الدماء.

وأضاف في الرسالة الموجهة إلى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه "في حال لم يخفّض العنف، حينها نعم ستكون هناك ردود".

وتابع "على جميع الأطراف العودة أيضا إلى المسار السياسي (...) يجب أن يجلس الأفغان الآن ويبدؤون نقاش مستقبل أفغانستان معا".

وجاءت الرسالة عقب توجيه الجنرال سكوت ميلر، قائد قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان، تحذيرا لطالبان من التداعيات المحتملة لاستمرار العنف في 28 أبريل/نيسان الماضي.

بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الموقّع في 29 فبراير/شباط الماضي، التزمت الحركة المتمردة ببدء محادثات سلام مع حكومة كابول عقب إجراء تبادل للسجناء.

مقابل ذلك، تغادر القوات الأجنبية البلاد في غضون 14 شهرا من توقيع الاتفاق.

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ووافقت الولايات المتحدة على وقف مهاجمة طالبان، لكنها احتفظت بحق دعم القوات الحكومية عسكريا في حال تعرضت لهجوم.

والتزمت طالبان شفاهيا بتقليص العنف بنسبة تصل إلى 80%، وفق ما أفاد ليجيت، وتعليق الهجمات في المناطق المدينية. لكن عوض ذلك، قال العقيد الأمريكي إنه حصلت "زيادة كبيرة" في العنف.

وفي حين أوقفت طالبان مهاجمة قوات التحالف في المدن، عادت بمجرد توقيع الاتفاق لاستهداف القوات الحكومية بمعدل 55 هجوما في اليوم، وفق ما يقول مسؤولون أفغان.

في الأثناء، تعطل تبادل السجناء عقب رفض الحكومة إطلاق سراح أعضاء متشددين من طالبان تقدّر أنهم سيعودون للقتال.

وفي رد موجز على رسالة ليجيت، اعتبر ذبيح الله مجاهد أن الولايات المتحدة تصدر "تصريحات استفزازية".

وأضاف المتحدث باسم طالبان على تويتر "نحن ملتزمون من جانبنا، أوفوا بالتزاماتكم".

وتابع: "الهجمات تولد هجمات بينما يؤدي ضبط النفس إلى ضبط النفس. إذا لم يكن من الممكن تقليل العنف... ستكون هناك ردود"