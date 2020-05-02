النائب العام يوجه بالتحقيق في رفض المستشفيات بعدن إستقبال بعض الحالات المرضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه النائب العام القاضي الدكتور، علي الأعوش، بالتحقيق فيما أثير بشأن إمتناع المستشفيات في عدن من إستقبال بعض الحالات المرضية .



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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد وجه النائب العام، وكيل النيابة العامة في عدن في التحقيق بشأن إمتناع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وبعض الأطباء عن إستقبال بعض الحالات المرضية وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى الحراجة أوضاعهم الصحية وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمام المرضى .

وشدد النائب العام في توجيهاته بتحديد المسؤولية على أي وقائع جنائية من قبل مرتكبيها وفقاً لما يتقرر لدى النيابة والتصرف وفق القانون .

وتوفي العديد من المرضى عقب رفض عدد من المستشفيات إستقبالهم لشكوكها بإن تكون تلك الحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد