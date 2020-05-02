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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 8 وفيات و561 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
الخليج 365- متابعات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت تسجيل 8 وفيات و 561 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مكتب الاتصال التابع لحكومة الإمارات، في تغريدة على تويتر، إن 8 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بكورونا، توفوا نتيجة مضاعفات مرتبطة بأمراض مزمنة، ليرتفع عدد من قضوا نتيجة الفيروس إلى 119 شخصا.
وأضاف المكتب أنه تم تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13,599 حالة، مبينا أنه تم إجراء 36,266 فحص إضافي جديد.
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