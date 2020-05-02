ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالإمارات إلى 2664 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات، السبت، عن إجراء 36,266 فحصا إضافيا جديدا، لرصد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



وذكرت الحكومة الإماراتية في إحاطتها الإعلامية أنه تم إجراء 36266 فحص إضافي جديد، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13599 حالة.

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ولفتت إلى شفاء 121 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات 2664 حالة.

وأشارت إلى وفاة 8 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى (119) شخص.

وأوضحت أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في دولة الإمارات 10816 حالة من جنسيات مختلفة.