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نظام أردوغان يصدر مذكرة إعتقال بحق صحفي كشف مقتل الضابط في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

نظام أردوغان يصدر مذكرة إعتقال بحق صحفي كشف مقتل الضابط في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

أصدر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة اعتقال بحق أحد الصحفيين، في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل ضابط بجهاز الاستخبارات في اشتباكات بليبيا.

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" الحكومية، السبت، فقد صدرت مذكرة الاعتقال عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول بحق "أَرْك أجارَرْ"، الكاتب والصحفي في صحيفة "برغون" المعارضة.

 

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وتعود القضية إلى مارس/آذار الماضي، حيث شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددًا من الصحفيين، نشروا حينها تقريرًا عن مقتل عنصر من المخابرات التركية بليبيا.

 

الصحفيون نشروا آنذاك عبر موقع "أوضه تي في" الإخباري المعارض، مقطع فيديو يقول إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت وسط تكتم شديد.

 

وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهم هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنّه دفن غربي تركيا.

 

والصحفيون الذين تم اعتقالهم آنذاك وما زالوا بالسجن هم باريش ترك أوغلو مدير التحرير بموقع "أوضه تي في"، وهوليا قلينج مراسلة الموقع، وباريش بهلوان رئيس التحرير، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل، من صحيفة "يني ياشم"، وجاء اعتقالهم بتهمة "انتهاك قانون المخابرات"

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