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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرتزق سوري يفضح حجم الدعم التركي للإرهاب في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
نشرت القوات المسلحة العربية الليبية، السبت، اعترافات أحد المرتزقة السوريين الذين تم القبض عليهم في جبهات القتال، والذي أكد أن وغيره مدعومين من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وممولين من حكومة فايز السراج لقتال الجيش .
وقال المرتزق الذي يدعى محمود جسمي المرغني، في فيديو نشرته الإدارة العامة للإعلام الخارجي، إنه سوري الجنسية وتابع لما يعرف بـ"جيش النخبة التركي".
وأوضح أنهم تم نقلهم من حوركلس إلى غازي عنتاب من ثم إلى إسطنبول وبعدها إلى مطار مصراتة ومنها إلى جبهات القتال في طرابلس، وكان عددهم 104 أشخاص.
وأضاف أن "نظام أردوغان تعهد لهم بدفع مبلغ 2000 دولار شهريا بعقود من 3 إلى 6 شهور مقابل قتالهم ضد القوات المسلحة الليبية، كما وعدهم بدفع مبلغ 200 دولار للأهل".
وأوضح المرتزق السوري أنهم "شاركوا في قتال الأكراد في مدينة عفرين السورية بدعم وطلب تركي".
ولفت إلى وجود فصائل إرهابية أخري مدعومة من تركيا للقتال في صفوف مليشيات السراج وهي "جيش النخبة - وفيلق المجد- وفيلق الشام- والسلطان مراد- وصقور الشام- والحمزات".
وأشار إلى أنه كان في استقبالهم في مطار مصراتة عدد من ضباط المخابرات القطرية الذين أخبروهم أنهم جاؤوا بهم لتأمين قواعد عسكرية تركية بليبيا"، وتابع: "عندما دخلنا ليبيا لم ندخل بجوازات سفر"
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