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مقتل سجين قطري جراء التعذيب داخل سجون الحمدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

مقتل سجين قطري جراء التعذيب داخل سجون الحمدين

متابعات_ الخليج 365

كشف مواطن قطري عن تفاصيل جريمة جديدة داخل السجن بالدوحة، مؤكداً وفاة المواطن أحمد طاهود عقب تعرضه للاعتداء والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة على أيدي رجال شرطة نيباليين بأوامر من إدارة السجن، بعد إضرابه عن الطعام برفقة سجناء قطريين عقب تفشي المستجد (كوفيد- 19).

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وعلى الجانب الآخر، كشف المواطن القطري عن تعرض السجينات القطريات للتحرش الجنسي والاغتصاب داخل السجون القطرية، ومنهم الناشطة أسماء المغربي والتي كانت معتقله في الدوحة، وسط تجاهُل وسائل الإعلام المحلية ومنظمات حقوق الإنسان عن تناول قضية المواطنين القطريين داخل السجون.

 

ولم تكن تلك واقعة التعذيب الأولى داخل السجون القطرية، حيث توفي الصحفي المعارض القطري فهد بوهندي، داخل السجون القطرية بعد سنوات من الاعتقال التعسفي لسنوات وحرمانه من أبسط حق من حقوق الإنسان داخل السجن، ما أدى لوفاته.

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