شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": "الاختيار" أكثر الأعمال الدرامية تميزا فى العشر سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مسلسل الاختيار حقق نجاحا كبيرا، ويعمق معنى كلمة الانتماء خاصة فى الوقت الذى نحن فيه أحوج ما نكون لهذا المعنى.

وأضاف محمد العمرى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مسلسل الاختيار يعطى درسا لصناع الدراما أن ما جاء فى المسلسل هى الدراما التى نحتاجها بعكس ما كان يروج أن صناعة الدراما لجلب الإعلانات.

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ونوه محمد العمرى، الى أن مسلسل الاختيار يعد أكثر الأعمال الدرامية تميزا فى العشر سنوات الأخيرة، وأن القائمين على هذا العمل من كتاب وإخراج وممثلين وفروا كل العناصر، متابعا:"لم ينجح عمل فى العشر سنوات الماضية مثلما نجح الاختيار، فهو الأكثر تميزا فى العشر سنوات الأخيرة، ولمس كل بيت وكل أسرة وحقق الغرض المطلوب تماما، الاختيار من الأعمال الدرامية التى يجب أن ندعمها ونرحب بها، عمل يعمق معنى كلمة انتماء".