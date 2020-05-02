شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تركية: نظام أردوغان يتجاهل مآسى الشعب وينشغل بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت البرلمانية التركية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا، ميرال دانيش باشتاش، انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم متهمة إياه باستغلال الأزمات التي يعاني منها الشعب التركي وأخرها أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي في الأراضي التركية الذي راح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب.

ونقل «تركيا الآن» مقطع فيديو لباشتاش تشن من خلاله هجومًا حادًا علي نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بعد تصريحه بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، قائلةً « لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن حكومة حزب العدالة والتنمية تستغل كل أزمة لصالحها. في ظل استمرار تهديد فيروس كورونا لصحة الشعب، فإننا نري تصريح نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، وقاحة سياسية، وازدراء لهموم الشعب. هل هذه مشكلتنا حقاً؟ هل ما يقلقنا حقاً هو زيادة نقاط أردوغان»؟

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