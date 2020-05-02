برلمانية تركية: نظام أردوغان يتجاهل مآسى الشعب وينشغل بالانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت البرلمانية التركية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا، ميرال دانيش باشتاش، انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم متهمة إياه باستغلال الأزمات التي يعاني منها الشعب التركي وأخرها أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي في الأراضي التركية الذي راح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب.
ونقل «تركيا الآن» مقطع فيديو لباشتاش تشن من خلاله هجومًا حادًا علي نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بعد تصريحه بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، قائلةً « لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن حكومة حزب العدالة والتنمية تستغل كل أزمة لصالحها. في ظل استمرار تهديد فيروس كورونا لصحة الشعب، فإننا نري تصريح نائب حزب العدالة والتنمية رمضان جان، بأن نتائج أردوغان الانتخابية في زيادة، وقاحة سياسية، وازدراء لهموم الشعب. هل هذه مشكلتنا حقاً؟ هل ما يقلقنا حقاً هو زيادة نقاط أردوغان»؟
هذا فيما أصيب طالب الكلية الحربية التركي المعتقل بسجن سيليفري، أنس كارادوران، بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بالتزامن مع الدعوات الاحتجاجية التي طالبت بالإفراج عن طلبة الكليات العسكرية، الذين اعتقلتهم السلطات التركية بتهمة الاشتراك في مسرحية الانقلاب المزعوم.
وانتقل طالب الفرقة الثانية بالكلية الحربية، الذي اعتقل بسجن سيليفري، بعد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، أنس كارادوران، إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض المرض. وأُجري له اختبار الفيروس، وكانت نتيجة التحليل إيجابية فوضع تحت العلاج.
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