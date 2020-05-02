شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تكشف تفاصيل إصابة مراسل تحت التمرين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، أنه يتابع عن كثب اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الزملاء الصحفيين وأسرهم، مضيفا أن لجنة الرعاية الاجتماعية تقدم عبر غرفة عملياتها الدعم الكامل لهم، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

وأضاف عبد المجيد فى بيان له، أنه ثبت إصابة حالة واحدة جديدة بفيروس كورونا، وهي لزميل تحت التمرين، يعمل مراسل بمحافظة البحر الأحمر، لأحدى الصحف الخاصة، في حين تم أخذ مسحة لزميل نقابي، ينتظر ظهور نتيجتها، خلال ساعات إن شاء الله، متابعا: "الحالة الإيجابية تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها، حيث تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والزميل يخضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وحالته مستقرة".

ووجه عبد المجيد، الشكر لغرفة مجلس الوزراء، واللواء عمرو حنفي، لاهتمامه البالغ بحالة الزميل، والاستجابة السريعة لتقديم كامل الدعم للزميل، متابعا: "وهو ما لمسته خلال اتصال هاتفي، حيث أكد أنه يتلق تقرير يومي عن الحالة من الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر".

واستطرد: "وبشأن حالة الزميل المشتبه في إصابته، فحالته مستقرة-الحمد لله- وينتظر نتيجه المسحة خلال ساعات، ويجري متابعتهما على مدار الساعة، ادعوا، جميع الزملاء للاطمئنان مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما أطالب إدارات الصحف لمنح الحالات التي تعاني أمراض مزمنة إعفاء من التوقيع للعمل من المنزل، وكذلك الزميلات اللاتي لديهن أطفال، أو اللاتي في فترة الحمل، لشكاوى اشتباه «كورونا» للصحفيين وأسرهم 01288888720 واتس، ونذكركم بشكاوى وزارة الصحة (105)، لتحويلات الرعاية الصحية الطبيعية عبر الواتس (01023182393)".