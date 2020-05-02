شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعلن انخفاض مخالفات دراما رمضان عن الأعوام السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مؤشرات التقرير الأول للجان الرصد عن الأعمال الدرامية التى عرضت فى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم مبشرة، وتشير إلى انخفاض المخالفات عن الأعوام الماضية.

وأضاف مجدى لاشين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأعمال الدرامية التى عرضت فى أول أسبوع من شهر رمضان رائعة وهناك التزام تام بالمعايير التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام والتزام فى الإعلانات التى عرضت بخلاف الإعلان الذى تم إيقافه، موضحًا أن الأمور تسير بانتظام عن العام الماضى.

ونوه مجدى لاشين بأن الأعمال الدراما مميزة بخلاف مسلسل الاختيار الذى يعد فى غاية الروعة والتميز والذى يعد نموذجا للعمل الدرامى الوطنى المتميز، مشيرًا الى أن نسبة المخالفات فى الأعمال الدرامية لا تتعدى الـ5%.

Advertisements

كان مجدى لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد فى تصريحات سابقة أن بداية الأعمال الدرامية التى عرضت خلال يومين من شهر رمضان الكريم مبشرة وأفضل كثيرًا من السنوات الماضية.

وأضاف مجدى لاشين فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المخالفات قليلة ولا يوجد أشياء خارجة كثيرًا، موضحًا أن الأمور تسير حتى الآن بشكل جيد وأن لجنة الرصد تواصل أعمالها بمتابعة ورصد المخالفات فى الأعمال الدرامية التى تعرض وفقًا للمعايير التى تم وضعها من قبل المجلس.