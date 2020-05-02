شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد: حرب العاشر من رمضان ملحمة عسكرية علمت العالم معنى الصمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، القوات المسلحة وجموع الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة والتي توافق العاشر من رمضان.

وأكد الهضيبي، أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة وطنية علمت مصر فيها العالم كله معنى الصمود والانتظار، مشيرا إلى أنها ستظل مرجعاً تاريخياً، وشاهدا على بطولات القوات المسلحة المصرية، التي حاربت وانتصرت عسكريا ونفسيا في معركة شبه مستحيلة.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن القوات المسلحة حققت معجزة النصر الذي كان يراه العالم مستحيلا وسطرت الملاحم البطولية التي أعادت بها الأرض وصانت العرض، وكان دائما الشعب المصري داعما لها، مشيرا إلى أن مصر اتبعت خطة متقنة للخداع الاستراتيجي، التي جعلت العدو يعتقد أن مصر لا نية لها في الحرب وغير مستعدة لها، مستغلة ذلك لتمويه العدو في وقت كانت تحشد نفسها للحرب.

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وشدد نائب رئيس حزب الوفد، على أن سيناء دائما ما تكون مقبرة للغزاة سواء في حرب أكتوبر 1973 أو فى السنوات الحالية بالنسبة للإرهابيين والعناصر التكفيرية، فلهذا الوطن رجال تحميه وشعب يعى أعدائه جيدا ويقف خلف قيادته وقواته المسلحة.

وطالب نائب رئيس حزب الوفد، الأجيال الجديدة من الشباب المصري بأن تعي جيدا دروس الماضي وتفخر بتاريخ أجدادها وتعلم أعداء الوطن داخليا وخارجيا، وأن تستلهم من روح أكتوبر المجيدة دروسا للحاضر والمستقبل، مقدما التحية لشهداء الواجب الوطني، الذين استشهدوا وضحوا بأرواحهم فداءا للوطن على مدار السنين، وكان آخرهم ضحايا عملية بئر العبد الأخيرة منذ يومين.