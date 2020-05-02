شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الصحفيين" يعلن إصابة أحد المتدربين بالصحف الخاصة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن هناك حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا لأحد الصحفيين المتدربين الذى يعمل مراسلاً لإحدى الصحف الخاصة من محافظة البحرالأحمر، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات من قبل اللجنة بالتنسيق مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأضاف أيمن عبد المجيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم الاتصال باللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وتم اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة لوقايته وعلاجه.

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وأشار أيمن عبد المجيد إلى أن الزميل متواجد الآن فى الحجر الصحى وتتم رعاية كاملة له، متابعًا: "نتعامل مع كل الزملاء المتدربين والنقابيين وأسرهم على قدم المساواة وباهتمام كبير، أدعو الزملاء إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاطمئنان التام مع التأكيد على ضرورة التواصل الفورى مع لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات بشكل صحيح".