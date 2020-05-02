احتراق مستودع للكمامات الطبية في فرنسا

أفادت صحيفة " باريزيان" الفرنسية، أن حريقًا دمر مستودعا للأقنعة الطبية في مدينة بوبيني شمال فرنسا.
وبحسب الصحيفة، فإن الحريق اندلع صباح السبت، في المستودع الضخمحيث تم تخزين حاويات تحتوي على منسوجات وأقنعة طبية.
ولم تذكر الصحيفة أسباب الحادث وملابساته، ولم تحدد كمية الكماماتالتي أتلفتها النيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب بأضرار مادية فقط، ولم يسفر عن إصابات.
ونوهت بأنه تم إرسال أكثر من 150 من عناصر الإطفاء، بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات والآليات إلى موقع الحادث.
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