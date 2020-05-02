أفادت صحيفة " باريزيان" الفرنسية، أن حريقًا دمر مستودعا للأقنعة الطبية في مدينة بوبيني شمال فرنسا. وبحسب الصحيفة، فإن الحريق اندلع صباح السبت، في المستودع الضخم حيث تم تخزين حاويات تحتوي على منسوجات وأقنعة طبية. حيث تم تخزين حاويات تحتوي على منسوجات وأقنعة طبية. ولم تذكر الصحيفة أسباب الحادث وملابساته، ولم تحدد كمية الكمامات التي أتلفتها النيران. التي أتلفتها النيران. وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب بأضرار مادية فقط، ولم يسفر عن إصابات. ونوهت بأنه تم إرسال أكثر من 150 من عناصر الإطفاء، بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات والآليات إلى موقع الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق مستودع للكمامات الطبية في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.