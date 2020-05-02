اخبار العالم

بوريس جونسون يطلق على مولوده اسم طبيبين عالجاه من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

في بادرة عرفان، أطلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اسم الطبيبين اللذين عالجاه من فيروس على مولوده الذي رأى النور، مؤخرا، وفقًا لسكاي نيوز.

واختار جونسون وخطيبته كاري سيموند، اسم الطبيبين، تقديرًا لما بذلاه من جهد في رعاية رئيس الوزراء الذي دخل إلى قسم العناية المركزة بسبب مضاعفات العدوى.

وأعلنت الشريكان عن إطلاق اسم "وايلفريد

نيكولاس جونسون"، على المولود، وجرى أخذ اسم "نيكولاس" لأنه اسم الطبيبين اللذين توليا الرعاية.

وأوضحت الأم في منشور على موقع إنستغرام، أن "وايلفرد" هو اسم الجد؛ أي أب بوريس جونسون، كما أنه اسم جدها أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوريس جونسون يطلق على مولوده اسم طبيبين عالجاه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا