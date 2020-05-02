بوريس جونسون يطلق على مولوده اسم طبيبين عالجاه من كورونا

في بادرة عرفان، أطلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اسم الطبيبين اللذين عالجاه من فيروس كورونا على مولوده الذي رأى النور، مؤخرا، وفقًا لسكاي نيوز.

واختار جونسون وخطيبته كاري سيموند، اسم الطبيبين، تقديرًا لما بذلاه من جهد في رعاية رئيس الوزراء الذي دخل إلى قسم العناية المركزة بسبب مضاعفات العدوى.

وأعلنت الشريكان عن إطلاق اسم "وايلفريد

نيكولاس جونسون"، على المولود، وجرى أخذ اسم "نيكولاس" لأنه اسم الطبيبين اللذين توليا الرعاية.

وأوضحت الأم في منشور على موقع إنستغرام، أن "وايلفرد" هو اسم الجد؛ أي أب بوريس جونسون، كما أنه اسم جدها أيضا.