تدشين برنامج خادم الحرمين للإفطار في 4 دول

دشّن مكتب الملحق الديني بالسفارة السعودية في تشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتفطير الصائمين، والذي يستهدف توزيع 4000 سلة غذائية رمضانية للمستفيدين من البرنامج، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في ظل جائحة كورونا

ويشارك في توزيع السلال الغذائية عدد من الدعاة التابعين للملحقية الدينية، وفق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

خدمة الإسلام

رفع دعاة جمهورية تشاد شكرهم وتقديرهم المقرون بخالص الدعاء إلى خادم الحرمين الشريفين، ووليّ عهده الأمين، على دعمهما ومساندتهما جمهورية تشاد وتلمُّس حاجات المحتاجين في شهر الخير والعطاء، مؤكدين أن المملكة دأبت على تقديم الخير، وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، سائلين الله -العلي القدير- أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، ويبقيها ذخرا للإسلام والمسلمين.

الملحقية الدينية

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية ‏بسفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا، برنامج الملك لإفطار الصائمين بمقر ‏الملحقية بكوالالمبور، وجرى أخذ جميع التدابير الاحترازية الوقائية، بتوفير ‏جهاز قياس الحرارة، وتوفير الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد ‏الشخصي، خلال مراسم التدشين.‏

وحضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان، ورئيس الدفاع المدني للولاية الفيدرالية، المسؤول ‏عن حركة الطرق خلال فترة الحجر الصحي لجائحة كورونا، ‏ورؤساء بعض الجمعيات، والملحق الديني بالسفارة الشيخ عبدالرحمن ‏الربيعان، وبحضور عدد من الإعلاميين.‏

توزيع السلال

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية جيبوتي، برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين، بتوزيع السلال على 500 أسرة، بحضور ورعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز المطر، وعدد من منسوبي السفارة، وذلك في جامع الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعاصمة جيبوتي.

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وأوضح الملحق الديني بالسفارة بداح البداح، أن توزيع السلال الغذائية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الوزارة، بالتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في جيبوتي، مشيرا إلى أن توزيع السلال الغذائية مستمر في عدد من المدن، وأن البرنامج يستهدف قرابة 4000 صائم بمختلف مدن جيبوتي.

بيونس آيرس

دشّن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيرس في جمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين، والذي يستهدف قرابة 4000 صائم بالأرجنتين، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل عيدان، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي عوضة الشمراني، ومنسوبي السفارة والمركز.

وبيّن آل عيدان أن مشروع خادم الحرمين هو جزء من المشاريع الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان.

برنامج الملك

18 دولة حول العالم

بمتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

يحظى بإشادة واسعة من الشعوب المسلمة في الدول المشمولة