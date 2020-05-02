روسيا.. وزارة الدفاع تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين أفراد الجيش إلى1177 حالة، موضحة أنه "تم خلال إجراء فحوص طبية واسعة في القوات المسلحة الروسية في الفترة من شهر مارس حتى 2 مايو، كشف نتائج إيجابية لدى 1177 عسكريا".

وكانت الوزارة الروسية، قد أفادت يوم أمس الجمعة، بأن الفحوص حددت إصابة 209 أشخاص من المدرسين والتلاميذ في 4 مدارس عسكرية، و1174 في المعاهد والجامعات، إضافة إلى 313 حالة بين الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة القوات المسلحة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2795.

وأفادت الوزارة بأن 150 شخصا، بينهم 137 عسكريا، تعافوا من المرض خلال الفترة المذكورة.

وسجلت في روسيا حتى مساء الجمعة 114431 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 1169 حالة وفاة.

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