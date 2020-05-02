كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. وزارة الدفاع تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين أفراد الجيش إلى1177 حالة، موضحة أنه "تم خلال إجراء فحوص طبية واسعة في القوات المسلحة الروسية في الفترة من شهر مارس حتى 2 مايو، كشف نتائج إيجابية لدى 1177 عسكريا".
وكانت الوزارة الروسية، قد أفادت يوم أمس الجمعة، بأن الفحوص حددت إصابة 209 أشخاص من المدرسين والتلاميذ في 4 مدارس عسكرية، و1174 في المعاهد والجامعات، إضافة إلى 313 حالة بين الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة القوات المسلحة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2795.
وأفادت الوزارة بأن 150 شخصا، بينهم 137 عسكريا، تعافوا من المرض خلال الفترة المذكورة.
وسجلت في روسيا حتى مساء الجمعة 114431 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 1169 حالة وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,456 مليون إصابة، بينهم أكثر من 243 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,102 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.