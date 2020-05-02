كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 2664 بعد تسجيل 121 حالة شفاء، والكشف عن 561 حالة إصابة جديدة، ووفاة 8 من جنسيات مختلفة.

وقالت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: إن "إجمالي الاصابات المسجلة في الدولة وصل إلى 13599 حالة، و119 شخصاً إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".