مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فيما تعقد الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم، السبت، جلسة لبحث عودة الطلاب إلى المدارس، تستأنف الحكومة جلستها يوم غد، الأحد، لبحث إقرار المزيد من التسهيلات على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحكومة ستبحث هذه التسهيلات على الرغم من مخاوف مسؤولين في وزارة الصحة من تجدد الوباء، في ظل ما يعتبرونه "عدم التزام المواطنين في التعليمات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة".

ويتضح من التسريبات أن السلطات ستناقش غدا:

> إلغاء القيد الذي يحد من حركة المواطنين حتى مسافة 100 متر من أماكن سكنهم؛

> السماح بزيارة الحدائق والمتنزهات العامة؛

> غرف استضافة (تسيمر)؛

> عودة الطلاب الجامعيين إلى المؤسسات الأكاديمية بمجموعات لا تتجاوز الـ15 طالبا (الأولوية لمواصلة التعليم عن بعد)؛

> فتح المراكز التجارية خلال أسبوعين، وفي مرحلة لاحقة، فتح الأسواق المفتوحة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة تعتزم خلال جلستها التي تعقد مساء اليوم، المصادقة على مزيد من التسهيلات في عمل القطاع العام تشمل:

> عودة الموظفين إلى العمل خلال الأسبوع المقبل، دون استقبال الجمهور؛

> السماح بعودة الشرحة العمرية من 67 عاما وما فوق إلى سوق العمل.

وبدءًا من 17 أيار/ مايو الجاري، تعتزم الحكومة السماح بعودة عمل النوادي الرياضية في ظل قيود محددة، بما في ذلك السماح بمتدرب لكل 10 أمتار مربعة بدون استخدام الحمامات والحرص على التنظيف بين استخدام المتدربين للآلات الرياضية. ذلك بالتزامن مع السماح بعودة عمل المتاحف والمكتبات العامة.

Advertisements

وتضغط وزارة المالية الإسرائيلية، باتجاه المصادقة على فتح المجمعات التجارية والأسواق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، عبر السماح لاستخدام تطبيق إلكتروني لتعقب الزوار، فيما تعارض وزارة الصحة هذه الخطوة بشدة.

وعبّرت سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة القضاء، عن مخاوفها بتسرب بيانات المستخدمين وانتهاك الحق في الخصوصية، مطالبة بتقييد المعلومات التي سيتاح للتطبيق جمعها وحذفها بعد مدة قصيرة.

ويعمل المسؤولون في وزارة المالية على وضع خطة للعودة التدريجية لعمل أندية الرياضة البدنية وبرك السباحة ودور السينما والمحميات الطبيعية والحدائق والمتنزهات والشواطئ، وحتى هذه اللحظة لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقيات مع وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وبدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، سيتمكن المستقلون من الحصول على الدفعة الثانية من المنحة من خلال موقع مصلحة الضرائب، فيما يبدأ تقديم الطلبات لحصول المصالح التجارية الصغيرة على منحة تقدر بـ400 ألف شيكل، في الـ13 من أيار/ مايو الجار.